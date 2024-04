"FOOTBALL AMERICANO: Frogs Legnano in cerca di riscatto contro Skorpions Varese, la sfida al Vigorelli"

FOOTBALL AMERICANO

Riscatto. E’ questo l’imperativo in casa Frogs Legnano dopo l’ultimo ko contro i Guelfi Firenze. Per questo motivo stasera per la settima giornata del campionato di I Divisione, al Velodromo Vigorelli, il roster legnanese vuole tornare alla vittoria contro gli Skorpions Varese, capolista del torneo, con 4 vittorie. (in coabitazione con i Dolphins Ancona). "I ragazzi sono carichi, di sicuro sarà una bella sfida", dice il patron Guarneri Lorenzo Pardini