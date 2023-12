Football americano. I Duchi chiudono in casa coi Redskins Verona

Chiudono in casa la stagione regolare gli SGI Duchi di coach Brunetti, che oggi ospiteranno i Redskins Verona prima di approdare ai playoff di metà dicembre. Al Mike Wyatt Field alle 14 il kick off con la formazione estense chiamata a chiudere in bellezza la prima parte della stagione dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro i Giaguari Torino, che tra l’altro ha avuto come conseguenza anche l’arretramento al 2° posto del girone per gli estensi. I veronesi si trovano al 3° posto del girone alle spalle dei Duchi e difficilmente potrebbero impensierire gli estensi ma sarà importante per la squadra di casa ritrovare concentrazione e determinazione per arrivare ad un risultato che dia fiducia in vista della seconda parte della stagione. Recuperato qualche infortunio, si punta a rivedere in campo un attacco brillante con le sue pedine migliori, il runningback Bonci ed il ricevitore Bindini, a dominare.