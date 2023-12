Football americano. I Duchi travolgono i Redskins Verona

Partita dai due volti per gli SGI Duchi, che sabato scorso, dopo un primo tempo opaco hanno fatto loro il risultato con il punteggio di 22-7 a spese dei Redskins Verona, capaci di contendere il campo agli estensi per buona parte dell’incontro. Parte male la squadra di coach Brunetti, che inizia la partita senza troppa convinzione, con l’attacco estense spesso vittima della pressione della linea difensiva veronese e costretto più volte al punt nel corso del primo quarto. Si arriva all’intervallo con il risicato vantaggio degli ospiti e nella pausa lunga coach Brunetti striglia i suoi per la prestazione sottotono. Si riparte con il terzo quarto e diventa evidente che le parole di coach Brunetti hanno colpito nel segno; la difesa di casa diventa sempre più efficace e i Duchi si riportano in partita sul 7-6. Nell’ultimo quarto gli SGI Duchi viaggiano a pieno regime e vanno in fuga fino al definitivo 22-7.