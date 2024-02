Football americano. I Roosters cambiano nome in Ravenna Chiefs. Stagione al via il 2 marzo in trasferta a Modena

È l’anno dei festeggiamenti. E per celebrare al meglio i suoi 40 anni di vita, il football americano ravennate torna all’antico: così, dopo quattro anni molto positivi con la formazione dei Roosters Romagna, a Ravenna si recupera la storica denominazione di Ravenna Chiefs. Fondati nel 1984 dallo storico nucleo che ha poi ottenuto grandi risultati nella storia dell’american football nostrano, i Chiefs hanno deciso di tornare col proprio nome e alla guida della formazione del presidente Alberto Rigon è rimasto il confermatissimo coach Eric "Chumba" Paci, che prosegue così il sodalizio con i suoi atleti dopo stagioni molto positive, culminate nell’estate 2022 con la vittoria del Ninebowl Italiano in Terza Divisione. Per il secondo anno consecutivo, i ravennati partecipano alla Seconda Divisione Nazionale, e sono nel girone con Aquile Ferrara, Trappers Cecina e Grizzlies Roma, già affrontate nel 2023, poi i Vipers Modena, reduce dalla Prima Divisione, ora uniti con gli Hogs di Reggio Emilia, anch’essi avversari degli allora Rooster nel campionato appena concluso.

La regular season avrà inizio sabato 2 marzo, in trasferta proprio contro i Vipers, e si concluderà il 2 giugno con un’altra sfida lontano dalle mura amiche, nella tana dei Grizzlies. La prima sfida interna, al Chiefs Stadium, andrà in scena il 13 aprile, proprio contro i romani, e sarà il primo di quattro incontri casalinghi consecutivi. Coach Paci è pronto e carico in vista della nuova stagione: "La squadra ha subito una trasformazione importante – spiega – abbiamo perso qualche giocatore forte e di esperienza ma abbiamo avuto la fortuna di poter inserire in squadra ragazzi giovani, molto promettenti, sicuramente con un bagaglio di esperienza tutto da costruire, quindi ci vorrà un po’ più di pazienza per vederli esprimersi al loro massimo. Il focus degli allenamenti rimane il solito, cioé cercare di progredire un passo alla volta, proseguendo in crescendo e cercando di avere supporto dai veterani". Paci ha ben chiaro l’obiettivo stagionale: "Le mie ambizioni personali sono quelle di trovare, insieme allo staff, le soluzioni e le risposte per poter ottenere il massimo risultato possibile da ogni giocatore. Il desiderio è quello di confermare una stagione positiva quella quella scorsa e, magari, migliorarla".

Ugo Bentivogli