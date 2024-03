Football Americano, ieri la presentazione, debutto domenica prossima contro Roma. L’obiettivo è arrivare da protagonisti al Silver Bowl del 6 luglio a Ravenna. Aquile al via della stagione: "Puntiamo alla promozione»

A quarantacinque anni dalla nascita, le Aquile sono pronte a scendere in campo per conquistare la promozione in prima divisione dopo la sconfitta nella finale dello scorso campionato. Partirà il prossimo weekend, precisamente domenica 10 marzo al Mike Wyatt Field, la stagione della squadra di football americano, che si presenta ai nastri di partenza col nuovo coach Daniel Joe Pippin e la volontà di inseguire il sogno promozione. Ieri mattina, alla presenza dell’assessore allo sport Andrea Maggi, il team delle Aquile – capitanato dal presidente Alfredo Ferrandino e dal general manager Raffaello Pellegrini – ha tolto i veli a quella che è la 44^ stagione della propria storia, che vede la formazione estense essere ancora una volta pretendente al titolo. Le Aquile sono inserite nel girone A e affronteranno Grizzlies Roma, Chiefs Ravenna, Trappers Cecina e Vipers Modena nella regular season: "Stiamo parlando di una delle società con più continuità negli anni – spiega l’assessore Maggi –, hanno in gestione un campo importante della nostra città, quello di via Veneziani, il cui impianto di illuminazione ha però necessità di un restauro. La prossima settimana avvieremo l’iter amministrativo per far partire i lavori di manutenzione".

L’esordio delle Aquile è previsto per domenica 10 marzo alle 14 al Mike Wyatt Field contro i Grizzlies Roma, poi seguirà un calendario un po’ particolare, con la squadra che giocherà in casa anche i successivi tre incontri prima di quattro trasferte consecutive fino ai playoff previsti nel mese di giugno. "Il sogno è quello di vivere un’altra stagione esaltante – confessa il presidente Alfredo Ferrandino –, vogliamo ottenere la promozione dopo esserci arrivati davvero vicini lo scorso anno, sarebbe la ciliegina sulla torta di questo percorso alla guida della società. Siamo partiti da avversari, poi mi avete accolto come uno di voi: finché sarò qui sarà un grande onore per me essere presidente di questa società". L’obiettivo è arrivare da protagonisti al Silver Bowl del 6 luglio a Ravenna. Alla novità dell’arrivo in panchina come head coach di Daniel Joe Pippin, si affianca la conferma del defensive coordinator Gordon.

Jacopo Cavallini