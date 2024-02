Football americano: il calendario. Warriors, arriva Bartlett. I Giaguari i primi avversari

La stagione dei Carpanelli Warriors prenderà il via ufficialmente il 2 marzo, con l’esordio, nell’impianto del centro sportivo Bernardi – che i Guerrieri hanno ribattezzato Alfheim Field – contro i Giaguari Torino.

Gli allenamenti in vista della nuova stagione sono già cominciati e, di fatto, i Carpanelli Warriors, che hanno cambiato molto in vista di questa nuova stagione di Division 1, non si sono mai fermati dalla passata stagione. Solo qualche giorno di stacco, nei primi giorni di dicembre, poi via verso la nuova avventura. Quella che rappresenta il distacco netto con un recente passato, perché nell’ultima stagione la squadra di Elisabetta Calzolari aveva lavorato insieme con i Vipers Modena, realizzando se non una fusione quantomeno una squadra unica.

Intanto, dopo l’arrivo del quarterback Ashley Brooks e dell’italobrasiliano Gabriel Piola, è atteso per domani Warren Bartlett, il defensive back che potrebbe anche essere utilizzato per l’attacco in caso di necessità.

I tre stranieri (anche se Piola ovviamente ha uno status diverso, avendo la cittadinanza italiana) dovranno prendere per mano un gruppo giovane.

La società, dopo aver riflettuto a lungo sull’idea di prender parte o meno al massimo campionato, ha deciso di affidarsi ai ragazzi prodotti da un settore giovanile che negli ultimi anni ha sfornato tanti ragazzi. Logico che lo scotto del passaggio dalle giovanili alla prima squadra potrebbe farsi sentire: ecco perché il ruolo e il peso specifico dei tre stranieri saranno molto importanti.

Rispetto all’organico della passata stagione non ci saranno più Matteo Faietti, Andrea Nadalini e Mattia Capogrosso, che hanno preso altre strade, sempre nel mondo del football.

Sono nove le squadre che compongono la Division 1 e i Guerrieri, dopo l’esordio con i Giaguari Torino, giocheranno in casa anche contro i campioni d’Italia, ovvero i Panthers Parma (23 marzo), i Marines Lazio (6 aprile) per chiudere poi il 25 maggio contro i Frogs Legnano. Tutte le gare interne dei Carpanelli Warriors inizieranno alle 21.

In trasferta, invece, il 9 marzo (ore 15, contro i vice campioni d’Italia, i Guelfi Firenze), il 16 marzo contro i Rhinos Milano (ore 18) e il 20 aprile (sempre alle 18) contro i Dolphins Ancona. L’ultimo viaggio è in programma domenica 19 maggio alle 14,30 (unica domenica di una stagione contrassegnata dagli impegni al sabato) contro gli Skorpions Varese. Le prime due squadre classificate al termine della regular season accederanno direttamente alla semifinali. Le altre due semifinaliste saranno decise dai confronti tra la terza contro la sesta e la quarta contro la quinta.

L’Italian Bowl ha già una data, 29 giugno, ma non è ancora stato comunicato se la finale si disputerà in Italia o negli Stati Uniti come nell’ultima stagione.

a. gal.