Football americano: ore 21 al centro Bernardi lo spareggio con i Marines Lazio per lasciare l’ultimo posto. Warriors, dalla Grecia il jolly Anessiadis

Ultima chiamata per i Carpanelli Warriors di Samuele Rigato che alle 21, riceveranno i Marines Lazio al centro Bernardi. Ultima chiamata perché i giovani Guerrieri – Rigato lo aveva detto in sede di presentazione – sono in fondo alla classifica con zero vittorie in quattro uscite. Pagano lo scotto di una squadra giovane, futuribile, ma ancora acerba. Stasera ci sono i Marines, che hanno una partita in meno, ma solo sconfitte.

La società della presidente Elisabetta Calzolari non vuole lasciare nulla di intentato e prova a giocare il jolly. Confermata la sostituzione di Warren Bartlett, già rientrato negli Stati Uniti. Al suo posto il defensive back Thomas Anthony Anessiadis (nella foto), 182 centimetri per 80 chili di peso. Doppio passaporto, belga e portoghese e grande esperienza della realtà europea avendo giocato in Finlandia ed in Spagna nei rispettivi Campionati di Prima Divisione e anche nel grande torneo Continentale dell’Elf nelle fila dei Barcellona Dragons. I Carpanelli Warriors non hanno accantonato la via del far crescere i propri giovani; al contrario con l’arrivo di Anessiadis, vuole confermare l’importanza di avere un leader in campo e un formatore in allenamento, proprio come ha sempre chiesto ai propri stranieri.

Le altre gare: Panthers Parma-Skorpions Varese; Rhinos Milano-Dolphins Ancona; Frogs Legnano-Guelfi Firenze.

La classifica: Skorpions Varese 1000 (3-0); Dolphins Ancona 1000 (2-0); Guelfi Firenze, Panthers Parma e Frogs Legnano 667 (2-1); Giaguari Torino 500 (2-2); Rhinos Milano 400 (2-3); Lazio Marines 0 (0-3); Carpanelli Warriors Bologna 0 (0-4).