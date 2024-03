Football americano: ore 21 al centro Bernardi. Warriors, arrivano i tricolori di Parma

Finalmente sul campo di casa. Anche se la classifica piange dal momento che i Carpanelli Warriors occupano l’ultima posizione con i Marines Lazio. Tre partite e tre sconfitte per i laziali, stesso discorso per il mondo Guerriero che, parola di coach Rigato, deve cominciare a seminare per il futuro.

Si gioca alle 21, al centro Bernardi e per l’esordio ecco l’avversario di maggior caratura. Si tratta dei campioni d’Italia dei Panthers Parma: un’impresa impossibile per una squadra giovane che, fin qui, ha fatto tanta fatica, come era stato messo in preventivo. Samuele Rigato, il tecnico dei Carpanelli Warriors, lo aveva detto alla vigilia del campionato: bisogna avere pazienza per un gruppo giovane. I Carpanelli Warriors punteranno sul quarterback Ashley Brooks, Warren Bartlett e Gabriel Piola.

Le altre gare: Frogs Legnano-Rhinos Milano; Giaguari Torino-Skorpions Varese.

La classifica: Skorpions Varese e Dolphins Ancona 1000 (2-0); Guelfi Torino e Giaguari Torino 667 (2-1); Rhinos Milano 500 (2-2); Frogs Legnano e Panthers Parma 500 (1-1); Lazio Marines e Carpanelli Warriors Bologna 0 (0-3).