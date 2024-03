Football Americano Prima Divisione. I Guelfi firmano la prima vittoria. Warriors Bologna travolti dai viola

I Guelfi Firenze tornano a casa e ritrovano la vittoria. Nella giornata di ieri i viola del football americano hanno fatto il loro esordio casalingo stagionale ed hanno centrato il primo successo in campionato.

Una vittoria importante, perché nel debutto di una settimana fa era arrivata una sconfitta per 7-0 sul campo degli Skorpions Varese e dunque i Guelfi volevano mostrare subito una reazione convincente. Una risposta che i Guelfi, accreditati come una delle migliori squadre del campionato, hanno prontamente fornito, battendo 55-0 i Warriors Bologna. Di fronte al pubblico del Guelfi Sport Center, i gigliati hanno subito aggredito la sfida, segnando ben quattro touchdown nel primo quarto e indirizzando così la gara.

A sbloccare il risultato una corsa di Fimiani, che dopo la buona prestazione offerta una settimana fa nel fango di Varese, ha portato in vantaggio i Guelfi. Ad ampliare ulteriormente il gap sono stati invece Casati, anche per lui un touchdown su corsa, e Ferrari, che dopo un intercetto ha riportato l’ovale in end zone.

A mettere il punto esclamativo sul primo quarto dei Guelfi è stato ancora il tandem Fimiani-Casati, con il primo a lanciare per una nuova segnatura del secondo e soprattutto per il 27-0 di fine prima frazione. Un touchdown di Bellesi ha aperto invece un secondo quarto nel quale sono arrivati anche i primi lampi dello statunitense Ryan De Luca che, alla sua gara d’esordio di fronte al pubblico viola, ha prima segnato su lancio di Fimiani e poi ha fatto segnare, mandando Mibelli in end zone.

Arrivati all’intervallo avanti 48-0 i Guelfi hanno chiuso la sfida nel terzo quarto: con due intercetti di Pascolo e Rinaldi, che hanno mortificato l’attacco avversario, poi con Bellesi per il suo secondo touchdown personale ed ha fissato il 55-0. Nell’ultimo quarto infatti i Guelfi non hanno più segnato, come del resto i Warriors.

Dopo il primo successo ora i Guelfi Firenze non vorranno fermarsi e già settimana prossima cercheranno di dar continuità alla vittoria ottenuta con Bologna. Ad attendere la formazione di coach Jeremy Males, c’è la sfida casalinga contro i Lazio Marines, in programma per sabato prossimo a partire dalle 15.