Football americano. Raduno azzurro coi tesserati Aquile

Si tingono d’azzurro le Aquile e le giovanili dei Duchi, con le convocazioni di atleti e allenatori per i raduni delle nazionali senior ed under 19 che si terranno nel mese di febbraio. Partendo dalla squadra maggiore, il nuovo coach della nazionale Brian Michitti ha convocato 5 giocatori delle Aquile: i ricevitori Matteo Medini e Jacopo Bindini, l’offensive line Filippo Martinelli, Rocco Zucchelli attualmente in forza ai Guelfi Firenze e Flavio Zanardi, che nelle ultime stagioni è stato in prestito ai Panthers Parma. Insieme alla comitiva dei giocatori ci sarà anche Stefano Zucchelli, già allenatore e dirigente della società estense, che andrà a ricoprire il ruolo di preparatore atletico per la nazionale azzurra. Il raduno che vedrà coinvolti circa 90 giocatori si terrà il 10 ed 11 febbraio a Firenze al Guelfi Sport Center. La nazionale italiana occupa i primi posti del ranking europeo con il 3° posto conquistato nel 2023 e dopo essere stata campione d’Europa nel 2021.