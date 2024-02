Football americano. Red Jackets alla finale nazionale

Al campo ’Isoppo’ della Bradia i Red Jackets Sarzana superano nettamente per 48-28 i Condor Grosseto, che non pochi problemi gli avevano creato nel match di ’regular season’ in Maremma pur vinto dai Reds. Il team sarzanese vince così la semifinale del Girone Nord della Seven Football League. Con un risultato molto simile, ma a favore della squadra in trasferta, nella semifinale del raggruppamento Sud il Navy Seals Bari si è imposto 49-29 nel derby pugliese a Lequile (provincia di Lecce) contro gli Spiders Salento. La finale per il titolo nazionale a sette Red Jacket-Navy Seals Bari è in programma domenica 11 febbrario all’Otel Stadium di Firenze.