Football americano. Red Jackets, il futuro riparte dai giovani

In attesa di definire il futuro della prima squadra, i Red Jackets Sarzana hanno appena inaugurato la stagione degli ’open day’, momenti molto importanti per avvicinare al football americano nuovi giovani e irrobustire i ranghi del vivaio del team rosso-argento. Il primo ’open day’ si è svolto nei giorni scorsi al campo sportivo ’Isoppo’ della Bradia sarzanese (già ribattezzato dal team locale ’Home of the Red Jackets’) e ha visto l’affluenza di molti ragazzi e ragazze, di diverse età, provenienti da Sarzana, Spezia e Massa. "La forza di queste giornate – spiega il presidente dei Reds Valerio Neri – sta nell’inclusione verso tutti i ragazzi e le ragazze che vogliano provare questa disciplina, anche perché stiamo parlando di uno sport in grado di trovare un ruolo per chiunque, secondo fisicità e talento". Soddisfazione nell’entourage della società degli sforzi fatti dal coach Daniele Granai per portare questa disciplina nelle scuole: numerosi studenti della provincia sono infatti andati a provare. La giornata si è sviluppata con un alternarsi di giochi ed esercizi atletici in piena sicurezza e propedeutici all’american football.

"Molto presto partiremo anche con degli allenamenti serali – annuncia Neri – oltre a quelli pomeridiani, in vista dei campionati sia della specialità ’flag’ con la sottrazione di un fazzoletto al posto del vero e proprio placcaggio, secondo una formula meno dura del football, sia della versione tradizionale di football con tanto di casco e paraspalle". Neri ha anche espresso soddisfazione per il pieno supporto dell’amministrazione comunale sarzanese. Alla fine della giornata una bella merenda per tutti, con ricco rinfresco offerto dai ’Jackets’, infine in regalo come ricordo i pantaloncini sportivi rossi decorati col logo del club. "E’ andato tutto benissimo – conclude il presidente – questo è soltanto il primo evento del genere".