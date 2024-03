Football americano: sconfitti 27-12 sul campo delle Aquile Ferrara. Hogs al primo stop

Primo stop stagionale per i Vipers Hogs, la formazione è reggiano-modenese che prende parte al campionato di Seconda divisione: fatale è il 27-12 sul campo delle Aquile Ferrara, contro una delle favorite per la vittoria del torneo. "Chi pensava che la partita potesse finire in mercy rule è stato smentito e io stesso sono rimasto piacevolmente sorpreso della prestazione della squadra, che ha dimostrato di saper tenere bene il campo anche contro avversari più quotati – ha commentato coach Mauro Solmi. "Se le maggiori conferme sono arrivate dalla difesa che ha concesso tre segnature alle Aquile complici una serie infinita di falli e alcuni episodi che hanno portato ad errori di lettura e gioco, segnali positivi sono arrivati anche dall’attacco, che ha finalmente iniziato a muovere palla in modo efficace. I ragazzi stanno crescendo e questo mi fa molto piacere. Da questa sconfitta prendo tutto quello che di positivo ci può essere, ovvero il fatto che siamo stati in partita, soffrendo meno di quanto ipotizzato contro una squadra dal roster importante e profondo. Faremo nuovamente tesoro degli errori commessi per affrontare al meglio la prossima sfida". Nella terza giornata, sabato, appuntamento casalingo al "Torelli" di Scandiano: ad affrontare i Vipers Hogs saranno i Trappers Cecina.