Football Americano. Turno serale per le Aquile, a Marina di Ravenna

Tornano in campo stasera le Aquile, che dopo la bella e sofferta vittoria di una settimana fa contro i Vipers Modena, si recheranno a Ravenna per la gara di ritorno contro i Chiefs che si disputerà al Campo Comunale di Marina di Ravenna alle 20.30, penultimo appuntamento della stagione regolare del campionato di IFL2. Sulla carta partita abbordabile contro la penultima del girone, che all’andata è stata battuta per 60-6, ma il bello del football americano è che può sempre riservare grandi sorprese e se le Aquile prive del quarterback titolare Scaglia sono riuscite comunque a battere Modena in un match avvincente riconquistando la vetta del girone, è anche vero che i ravennati, sempre una settimana fa e in trasferta, con una partita di cuore e orgoglio hanno portato a casa una importante vittoria sul filo di lana contro i Trappers Cecina.

Il match diventa quindi importante e da affrontare con attenzione e concentrazione perché, come già accaduto in passato, non rimanere concentrati può costare caro, specialmente contro i Chiefs, che saranno sicuramente galvanizzati dal fresco successo.

Le chiavi dell’incontro sono per le Aquile il controllo del passing game ravennate, con i ricevitori dei Chiefs Monti, Mazzotti e Cacucciolo serviti dal quarterback Negretto, che sono l’arma più pericolosa dell’attacco ravennate.

La difesa di coach Gordon ha comunque dato ottima prova contro i Vipers e sarà quasi al completo, con probabilmente out solo Osa e Chiletti in linea.

re. fe.