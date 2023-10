Forbidden Colour, che sorpresa

Nel 20° convegno di galoppo all’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze, come evento clou era previsto il Premio Montjeu (montepremi di 13.200 euro). Una corsa con handicap riservata ai 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1200 metri di pista grande. Nove i cavalli in partenza, ma era Forbidden Colour, con Alessio Satta, a portarsi all’avanguardia della corsa fino in dirittura d’arrivo. Nel finale di gara la 8 anni Forbidden Colour, col tempo di 1.14, si confermava la più veloce, riuscendo a contenere Killachy Dream con Marco Porcu. Al terzo posto Dandy dei Grif con Andrea Torini. E’ stato un sorprendente ritorno alla vittoria di Forbidden Colour, portacolori di Cristina Noli, giunta alla 15esima vittoria in 82 uscite. Forbidden Colour premiava i propri sostenitori con una quota vincente molto alta, pari ad euro 17,16.

F. Que.