Forte, il bello viene adesso: "Recuperare le energie"

Se la finale scudetto 2024 rischia di diventare una delle più equilibrate nella storia quarantennale dei titoli assegnati ai play off nell’hockey su pista, il Porsche Centre Forte dei Marmi, comunque vada a finire, non potrà essere accusato di non aver dato tutto. C’è tanta della grinta che caratterizzava l’Alessandro Bertolucci giocatore nella squadra che ha ottenuto il primo successo stagionale contro il Trissino in una partita che, iniziata male e poi raddrizzata, ha rischiato di essere compromessa per l’espulsione definitiva di Pedro Gil a metà ripresa che sconterà una giornata di squalifica saltanto la prossima sfida contr il Trissino..

Alessandro, che partita è stata?

"Abbiamo fornito una straordinaria prova di carattere e intelligenza tattica. I ragazzi si sono comportati in modo encomiabile; siamo sempre stati propositivi, anche nel primo tempo che pure abbiamo chiuso sotto per 0-2".

Un risultato che ai più è apparso decisamente bugiardo non ti pare?

"Assolutamente sì, anche se non siamo stati brillantissimi. Dalla nostra parte ci sono comunque tre traverse e tante occasioni create. Nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo capito che, se fossimo riusciti a segnare una rete nei primi minuti, tutta la partita avrebbe potuto avere un esito diverso. Aver dimezzato il distacco è stata la svolta; poi abbiamo pareggiato e siamo passati in vantaggio penso meritatamente, anche grazie all’apporto del nostro pubblico che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno".

Il cartellino rosso a Pedro Gil ha complicato la partita e, soprattutto, ti priva di un altro attaccante per gara tre. Possibili soluzioni?

"Intanto penso che in una finale scudetto così equilibrata prima di dare un cartellino rosso bisognerebbe pensarci molto bene. Pedro ha certamente commesso un fallo, ma non mi sembrava così grave da meritare un rosso diretto. Per sabato non sarà facile fare a meno anche di lui, oltre che di Ambrosio. Proveremo a inventarci qualcosa, ma il problema maggiore sarà avere un uomo di esperienza in meno nelle rotazioni".

Che gara tre ti aspetti?

"Adesso dobbiamo pensare a recuperare le forze fisiche e mentali e ad assorbire le botte che abbiamo preso, visto che è stata una partita decisamente maschia. Abbiamo tre giorni per provare a trovare delle soluzioni. L’importante, al momento, è che abbiamo una vittoria per parte e che gara tre la giocheremo ancora davanti al nostro pubblico".

G.A.