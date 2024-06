Forte, la lunga vigilia per la notte più attesa. Biglietti polverizzati, palasport tutto esaurito

Cresce l’attesa per la quinta finale che domani sera assegnerà lo scudetto al Palaforte con inizio alle 21. Trissino e Forte dei Marmi l’affrontano con due successi per parte, quindi in perfetta parità. Se è vero che i rossoblu sono una costante dell’ultimo atto della stagione, quella di quest’anno è infatti l’ottava finale dal 2014, di cui quattro vincenti, è vero che queste sfide hanno sempre proposto spunti diversi, indipendentemente dall’avversario che i versilisi si sono trovati di fronte.

Intanto è la settima volta che il Forte si gioca in casa il tricolore e la quinta che ciò avviene in gara cinque. Era già successo nel 2017 e 2019 contro il Cgc e nel 2016 contro il Lodi per quanto riguarda quelle vinte. Sempre contro il Lodi c’erano state le sconfitte nel 2017 e 2021. Le altre finali con protagonista il Forte dei Marmi erano state nel 2014, battuto il Valdagno in gara 3, nel 2018, sconfitto dal Lodi, ancora in gara tre e lo scorso anno, quando il Trissino conquistò il titolo in gara quattro. Restano fuori il 2020, in cui il campionato fu bloccato dalla pandemia e il 2022 quando il Forte fu sconfitto in semifinale dal Trissino (poi vincitore sul Lodi) in gara quattro. E’ quindi la prima volta che il confronto fra toscani e veneti arriva a gara cinque e anche questa statistica conferma il grande equilibrio che c’è fra le contendenti.

L’attesa cresce di ora in ora e la prevendita, aperta già mercoledì pomeriggio, procede a gonfie vele, tanto che domani sera il botteghino del Palaforte potrebbe non venire neppure aperto. Dati in aumento anche i tifosi provenienti da Trissino. I tagliandi sono in vendita al bar La Gazzella a Forte dei Marmi e al bar Elio al Cinquale. Anche per la partita di sabato saranno validi gli abbonamenti relativi all’intera stagione.

"A Trissino – ha detto il direttore generale dei rossobù Antonio Agostini – credo che poche volte abbiano visto un tifo simile per la squadra ospite. Un grazie a tutti i presenti, con gli ultra sempre al top. Per noi una sconfitta che ci poteva stare, ci ha portato a gara 5 e soprattutto ci riporterà al Palaforte. Sappiamo già come sarà l’ambiente e siamo sicuri che, a prescindere dall’esito, sarà una bellissima partita che le contendenti vorranno giocare al massimo delle proprie potenzialità".

Sarà anche l’ultima partita di Pedro Gil e l’esacampione del mondo spagnolo vorrà onorarla fino in fondo.

G.A.