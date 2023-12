Forte, la sfida dei doppi ex. Mai semplice col Sarzana

Archiviata la trasferta europea, il Forte dei Marmi rientra nel campionato italiano per una sfida di grande interesse. Questo pomeriggio alle 18 sarà infatti di scena al Palaforte il Sarzana che sta disputando un buon campionato e, da sempre, è avversario ostico dei rossoblu, ai quali ha anche strappato una coppa Italia in casa quando era guidato da Mirko Bertolucci. I liguri, guidati da un tecnico di grande esperienza come Paolo De Rinaldis, occupano la sesta posizione e sono reduci dalla sconfitta interna con il Follonica.

Punti di forza della squadra sono prodotti locali, come il portiere Corona, il capitano Borsi e Francesco De Rinaldis, elementi di grande esperienza come gli ex Illuzzi e Festa, e gli argentini Jeronimo Garcia, Ortiz e Olmos, l’ultimo arrivato e già perfettamente inserito. Anche in casa Porsche Centre gli ex abbondano, dal tecnico Bertolucci (nella foto) a Cinquini, Rossi, Galbas e Ipinazar, voluti in rossonero proprio dall’allenatore viareggino. Certamente la trasferta portoghese non sarà passata indenne e stasera più che mai ci sarà da sfruttare l’ampia rosa di cui dispongono i versiliesi. Le sfide di regular saeason della passata stagione videro saltare il fattore-campo con i liguri vincitori (4-6) al Palaforte all’andata e il Forte ricambiare (1-3) al ritorno.

Passando al Centro Porsche Forte sarà interessante valutare se e quanto la defatigante e sfortunata trasferta portoghese influirà sul rendimento dei rossoblu che finora nel massimo campionato viaggiano a punteggio pieno con 24 punti, frutto di otto vittoria. Il mese di dicembre sarà decisamente intenso, con 5 partite fra campionato e Champions fra oggi e mercoledì 20, prima della pausa di fine anno alla quale Gnata e soci puntano ad arrivare in testa alla classifica.

Si conclude oggi la decima giornata di A1. Oltre a Forte-Sarzana si giocano, sempre alle 18, Trissino-Sandrigo e Bassano-Montebello; alle 20,45 Grosseto-Lodi. G.A.