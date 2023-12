Forte, prove di fuga. Con fatica arriva la decima

VERCELLI – Un Centro Porsche Forte dei Marmi meno ispirato del solito conquista comunque la decima vittoria (2-1, primo tempo 1-0) nel recupero della terza giornata disputato in un Palapregnolato deserto causa mancata agibilità delle tribune. Domenica Gnata e compagni affronteranno i campioni d’Italia del Trissino con la certezza di rimanere al comando anche in caso di sconfitta.

Rossoblu al completo, gialloverdi privi di dell’argentino Orellano, che ha rescisso il proprio contratto, e dell’infortunato Tataranni. Inizia forte la formazione versiliese, ma il Vercelli si difende con ordine e replica con insidiose azioni di rimessa che non impensieriscono un attento Gnata. Dopo un paio di interventi di Mattia Verona, all’8’ Gnata para su Neves, imitato al 9’ da Verona su Gil. Al 10’ palo esterno di Torner. Poi ci sono le conclusioni di Mattugini (12’, in area) e Cinquini (13’, da fuori) parate. Al 14’ Rossi devia in area un suggerimento di Cinquini da posizione angolata e porta in vantaggio il Forte. La squadra di Bertolucci forza senza però passare. Al 17’ viene espulso Cinquini, Gnata para il tiro diretto di Neves che colpisce la traversa con i suoi in superiorità numerica. Nel finale due parate di Verona su Compagno (20’ e 21’), una di Gnata su Mattugini (22’).

La ripresa si apre con la conclusione di Mattugini parata (1’) a cui replica due volte Galbas (3’ e 4’), Verona si oppone. Al 7’ Maniero serve Mattugini in area e l’ex pareggia. La reazione degli ospiti vede la conclusione di Compagno parata (9’). Dopo un intervento di Gnata su Neves in area (12’) Torner da posizione angolata segna quello che si rivelerà il gol-partita. Nei restanti minuti è la squadra di Bertolucci che crea varie occasioni, ma sia la bravura di Verona, sia una certa imprecisione degli avanti versiliesi, fanno sì che la partita termini con il Forte dei Marmi vittorioso con il minimo scarto. Resta la decima vittoria in altrettante partite e un primo posto da gestire fino alla fine del girone d’andata.

