Forte, strada in discesa: "Guai a pensare sia facile"

Buona la prima per il Porsche Centre Forte dei Marmi che espugna Bassano e già sabato, vincendo di fronte al proprio pubblico, potrebbe centrare il passaggio alle semifinali scudetto che inizieranno il 4 maggio.Il direttore sportivo rossoblu, Mirko De Gerone parla della prima partita e di quella che verrà.

Che gara è stata quella giocata sulla pista veneta?

"E’ stata dura, contro un avversario che non aveva niente da perdere e che voleva sfruttare il fattore-campo. In queste sfide dei play off le formazioni che si sono piazzate dietro mettono in campo determinazione e anche, tutto sommato, tranquillità, non avendo niente da perdere. Il Bassano ha giocatori pericolosi, primi fra tutti il portiere Veludo e i due portoghesi Silva e Guimaraes".

Che Forte dei Marmi si è visto?

"Siamo stati bravi a non disunirci, a gestire bene la pallina anche nel vantaggio finale e il risultato è giustissimo. Forse non siamo stati brillanti come al solito, ma avevamo di fronte un avversario tosto che in casa sa farsi valere".

Adesso la strada è in discesa?

"Sabato abbiamo la possibilità di chiudere la sfida, ma guai a rilassarci, pensare di giocare una partita scontata e di avere già la qualificazione in tasca. Alessandro e i ragazzi hanno le idee chiare su cosa fare e sicuramente faremo la nostra gara per vincere e arrivare in semifinale. Speriamo di avere il palazzetto pieno perchè penso che in questo momento ce lo meritiamo".

Dopo una settimana di stop seguita alla fine della regular season i rossoblu, pur con qualche sbavatura nell’impostazione e un pressing meno asfissiante, hanno comunque fatto valere sia il superiore tasso tecnico, sia la panchina lunga, due armi che potrebbero essere decisive anche in gara due.

