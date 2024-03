Forte verso una rivoluzione. Mezza squadra se ne andrà

Da anni nel piccolo mondo dell’hockey, le voci di mercato iniziano nelle prime settimane del nuovo anno. Questa primavera però sembra far presagire che potrebbe non essere facile allestire una serie A1 2024/25 completa, viste le difficoltà che alcune società stanno incontrando e che potrebbero portare a ridimensionamenti o addirittura alla rinuncia alla massima serie. Il tutto dopo l’abbandono del Vercelli al termine del girone d’andata. A parte il Forte dei Marmi infatti, anche Grosseto e Montebello sembrano in difficoltà, ma per tutte il beneficio del dubbio è più che mai d’obbligo. A Forte dei Marmi, dopo il traumatico addio di Attilio Bindi, il pericolo di una rinuncia alla massima serie sembrerebbe scongiurato e si sta lavorando per allestire una squadra competitiva, anche se meno economicamente onerosa rispetto a quella attuale. Tutto però è in elaborazione e lo scenario potrebbe cambiare e di molto nel giro di poche settimane. Al momento, a parte Gil che ha già deciso di concludere la carriera, si parla delle partenze di Bertolucci (nella foto) che approderebbe a Bassano con Galbas, mentre Ipinazar tornerebbe e Trissino e Compagno piacerebbe al Lodi. Potrebbero restare, oltre a Gnata, Ambrosio e Rossi, anche Torner (che piaceva al Follonica) e Cinquini (si ipotizzava il ritorno al Cgc). Rientrerebbero dal prestito al Montebello Lombardi e Borgo (che piace al Lodi) e anche Petrocchi (Monza). Come allenatore si parla dell’attuale ds Mirco De Gerone che lo scorso anno portò la squadra alla finale scudetto.

Il Grosseto, sfumata la possibilità di poter avere un palasport degno di questo nome, sembra destinato a un ridimensionamento: Mario Rodriguez tornerebbe in Argentina, Buralli e De Oro al Castiglione, mentre il viareggino Matteo Cardella dovrebbe tornare in Versilia e anche Thiel e Català sono dati in uscita. I sostituti potrebbero provenire dal ricco vivaio di Follonica. Altra squadra in difficoltà è il Montebello che, oltre a Borgo e Lombardi, potrebbe non confermare i propri stranieri e puntare su giovani atleti della prolifica provincia vicentina. Siamo solo all’inizio: conferme o smentite sono dietro l’angolo.

G.A.