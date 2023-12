Forti e Liberi, festa finale. Addio dopo 125 anni

Appuntamento di festa e anche di malinconia in casa Forti e Liberi Forlì per il suo 125º anniversario, gloriosa associazione che sospende proprio dal 2024 la sua attività nella ginnastica artistica maschile. Dopo un excursus lungo la storia della Forti e Liberi, sono stati attribuiti numerosi premi a ginnasti, tecnici e dirigenti di ieri e di oggi. Il premio alla memoria del grande dirigente forlivese Bruno Grandi, a lungo presidente mondiale della ginnastica, è stato consegnato dalla presidente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, ai figli di Bruno, Fabrizia, Massimo e Fabio Grandi. Inoltre è stato offerto un premio alla carriera a Cesare Marchetti e una targa al merito sportivo a Roberto Marzocchi, consegnati dal presidente regionale della Federginnastica, Corrado Dones.

L’evento si è concluso con una visita al Campostrino, sede storica dell’associazione. Purtroppo praticamente inevitabile la decisione di cedere la squadra agonistica maschile forlivese all’altrettanto storica Us Renato Serra di Cesena. Infatti, il 10 dicembre, la gloriosa sezione maschile della Us Forti e Liberi ha disputato, peraltro con ottimi risultati, la sua ultima prova alla Ginnastica in Festa Winter Edition di Rimini. I giovani ginnasti in gara sono stati gli ultimi alfieri di una società che in questi 125 anni ha annoverato tra le sue fila campioni del calibro di Maurizio Montesi, Bruno Grandi, Jano Ravaioli, Mario Smeraldi e Littorio Sampieri. La mancanza di sponsor, il ritiro dall’attività del tecnico Cesare Marchetti e l’impossibilità – per diversi mesi – di allenarsi nella palestra alluvionata di via Isonzo, hanno portato i dirigenti alla sofferta decisione.

I ragazzi da inizio gennaio proseguiranno così sotto il prestigioso nome della società cesenate, seguiti dai tecnici Roberto Germani, Nicoletta Martinini, Davide Ventura e Andrea Verga. Ovviamente questa scelta è stata condivisa dalle due società nell’esclusivo interesse dei ragazzi, per garantire loro una continuità agonistica essenziale per il proseguo della loro crescita sportiva. Prosegue, invece, la sezione agonistica femminile che si sta allenando nella palestra allestita dal Comune nei padiglioni della Fiera e nella struttura stessa della Renato Serra.

u. b.