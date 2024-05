Fortini, Ercolani, Torricelli. Spettacolo in formato 3D

Ottimi risultati per il mondo del tiro con l’arco nella specialità del 3D. A Crespellano, emerge anche l’organizzazione dell’Hunter Archery Team d. In occasione dell’edizione numero 8 del 3D la Fontana successo per Giampiero Ercolani (Hunter Archery Team) nell’arco istintivo over 20 davanti al compagno di squadra Remo Verri. Nell’arco nudo under 20 successo per Matteo Barzanti (Arcieri dei Graffiti). Nel longbow over 20 si impone Graziano Torricelli (Hunter Archery Team) e terzo posto per Umberto Cocchi (Arcieri dei Graffiti). Terzo posto anche per Iuana Bassi (Arcieri Tigullio) nel longbow over 20. A livello maschile successo per l’Hunter Archery Team con Moreno Giommoni, Giampiero Ercolani e Graziano Torricelli.

Il giorno successivo, campionato regionale Fitarco (giudice di gara Renato Morselli ed Emanuele Coccia). Nell’arco istintivo tripletta dell’Hunter Archery Team con Giampiero Ercolani, Remo Verri e Andrea Bindo.

Nel longbow si impone Graziano Torricelli (Hunter Archery Team) e quarto Alberto Bernardi (Arcieri Felsinei). Nel longbow senior trionfa Paola Fortini (Castenaso Archery Team). Nell’arco istintivo under 20 vince Matilde Cabodi (Hunter Archery Team), mentre a livello maschile si impone il compagno di squadra Mattia Cabodi davanti ad Adam Rhimi (Arcieri della Rupe). Secondo posto per Matteo Barzanti (Arcieri dei Graffiti) nell’arco nudo under 20 e terzo piazza per Federica Cionna (Arcieri Felsinei) nell’arco nudo. Nel mixed team longbow, seconda piazza per l’Hunter Archery Team (Isabella Orsi e Graziano Torricelli) e quarto posto per il Castenaso Archery Team (Paola Fortini e Stefano Marino Fransoni.