Fortitudo, Zerbini show. A 14 anni primo trionfo in un trofeo regionale

Grande prova del giovane Alessio Angelo Zerbini, punto di forza della Fortitudo Tennistavolo di Francesco Andriani.

A San Felice sul Panaro, il giovane, che non ha ancora compiuto 15 anni, conquista il torneo regionale di sesta categoria. E’ il primo torneo conquistato da Alessio che, in questo modo, si è già garantito l’accesso ai campionati tricolori di sesta categoria, in programma nel mese di maggio a Riccione. Alessio si allena da due anni nella nuova palestra Spin On di via Papini e dove la scuola di tennistavolo Fortitudo vanta già 180 iscritti.