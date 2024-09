Francini e Merolla per pareggiare a Pisa, così lo Spezia resta secondo

La Spezia, 24 settembre 2024 – Doppio k.o. per Under 17 e Under 16 dello Spezia, mentre raccoglie 1 punto almeno l'Under 15. Questo è l'esito dell'ultimo turno delle giovanili dello Spezia impegnate nei campionati nazionali. Sonora sconfitta per il team Under 17 di David Alessi, superato al Ferdeghini dal Bologna per 0-3: in gol Baldini, Mrankov e Fustini. Il tecnico ha schierato Altemura, Rapallini, Ditillo, Vannucci, Vignali, Schembre, Ravecca, Mazzanti, Manduca, Del Sante, Cassano. A disposizione: Ababei, Bruni, Fiocchi, Pellegrini, Amato, Sartori, Rosati, Ricci, Ceccolini. Classifica, dopo 4 turni: Genoa punti 10; Juventus 9; Sampdoria, Parma e Bologna 7; Torino e Modena 5; Spezia e Pisa 4; Sassuolo e Reggiana 2; Carrarese e Cesena 1.

Battuta anche l'Under 16 di Marco Giunta, in trasferta a Pisa: dopo il vantaggio al pronti-via dell'aquilotto Carbone, i nerazzurri hanno ribaltato la gara con Saviozzi e Paoletti, per il 2-1 definitivo. Il mister ha mandato in campo Samuir, Michelotti, Albani, Ghetti, Bertolone, Battistoni, Di Emidio (41' Sponza), D'Auria (61' Deiana), Chira (78' Ceccarelli), Carbone, Berti (41' D'Antonio). A disposizione: De Vita, D'Andrea, Bertoncini, Lleshi.

Classifica, dopo 2 turni: Bologna, Torino, Parma, Pisa e Modena punti 4; Cesena e Sassuolo 3; Genoa e Juventus 2; Reggiana 1; Sampdoria, Carrarese e Spezia 0.

Infine, l'Under 15, che ha impattato sotto la Torre riuscendo a rispondere al Pisa con Francini e Merolla e chiudendo 2-2. Mister Davide Corallo ha schierato Doretti, Mosti, De Simone, Francini, Turturro, Giagnoni, Viviani, Balsano, Baldini, Bambacaro, Tinfena. A disposizione: Bergitto, Petrafesa, Scuderi, Pignotti, Terzi, Liguori, Nutile, Merolla, Bianchi.

Classifica, dopo 2 turni: Torino punti 6; Parma, Juventus, Pisa e Spezia 4; Cesena, Modena e Bologna 3; Sassuolo e Sampdoria 1; Reggiana, Genoa e Carrarese 0.