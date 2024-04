Fratellanza, 150 candeline. Cena di gala in Accademia

Lo splendido Salone d’Onore del Palazzo Ducale ha accolto, grazie alla disponibilità dell’Accademia Militare e del generale comandante Davide Scalabrin, la cena di gala per celebrare un compleanno importante per l’atletica e la città di Modena: i 150 anni di attività della Fratellanza. Le società centenarie modenesi sono al momento 32, unite nell’associazione presieduta da Ermanno Zanotti; 12 sono le società sportive. Nicola Roggero, giornalista di Sky, ha condotto la serata intervistando protagonisti, dirigenti della società ed autorità. Il presidente Maurizio Borsari, subentrato nel 2017 a Serafino Ansaloni (che aveva retto il timone della Fratellanza per ben 58 anni) ha accolto gli ospiti. Gli onori di casa sono stati fatti dal generale comandante che ha sottolineato la collaborazione in atto fra Accademia e Fratellanza, tangibile anche nell’ormai imminente Modena di corsa con l’Accademia Militare, in programma oggi. Si sono succeduti gli interventi del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dell’assessore allo Sport Grazia Baracchi. È stata evidenziata non solo la vicinanza dell’amministrazione e della cittadinanza alla società, necessaria per raggiungere un simile traguardo, ma anche il valore del volontariato e l’avvenuto ampliamento ed ammodernamento della struttura di via Piazza. Fra i dirigenti particolare attenzione è stata prestata all’intervento di una delle colonne della società, il ’professor Fatica’ Luciano Gigliotti, in Fratellanza dal 1949 (quando le maglie ’tecniche’ erano di lana) ed allenatore dei campioni olimpionici di Maratona Gelindo Bordin e Stefano Baldini, tuttora presente al campo scuola per dispensare consigli ed incoraggiamenti agli atleti (anche se lui si definisce un ’umarèl’). Anche per lui il 2024 sarà un anno di celebrazioni, in quanto fra poco compirà 90 anni, ottimamente portati, di cui 75 in Fratellanza. Nel 2024 la Fidal eleggerà il presidente nazionale; alla serata della Fratellanza sono intervenuti anche il Presidenti regionali Fidal e Coni, Alberto Morini ed Andrea Dondi. Un saluto è stato portato anche da Franco Arese, attuale chairman di Karhu, già vincitore della medaglia d’oro nei 1500 m. a Helsinki nel 1971, che i modenesi ricordano anche come vincitore della Corrida di San Geminiano nel 1976. Ricordiamo infine che sarà presentato alla stampa il 23 aprile il programma del Meeting Internazionale Frate 150 della in programma il 1° maggio al campo scuola per festeggiare sportivamente l’anniversario.

Nelle foto: sopra, da sinistra, il generale Scalabrin, Ansaloni, Zanotti e Muzzarelli. Sotto, Borsari e Bonaccini.