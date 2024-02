Fratini Karate Team di Treia trionfa al Trofeo giovanile di Porto Recanati

Soddisfazione per il Fratini Karate Team di Treia, per i risultati raggiunti al quattordicesimo Trofeo giovanile di Porto Recanati. La gara interregionale interstile di karate organizzata dal Comitato Regionale Csen Marche di categoria, in collaborazione con il Comitato provinciale Csen Macerata, ha visto impegnati gli atleti al palasport Enrico Medi per una mattinata di prove secondo la tecnica del "gioco del palloncino", kumite, e la forma libera, kata.

A prendere parte al torneo giovanile sono state venti società per un totale di circa 300 atleti di età compresa tra i 5 e i 11 anni provenienti dalle Marche e anche dalle regioni limitrofe, in speciale modo dall’Abruzzo. Tra queste compagini il Fratini Karate Team con 18 karateka, che sono riusciti a conquistare il quinto posto generale, con 6 primi posti, 4 secondi e 8 terzi classificati tra le varie età presenti.

"Ho fatto i complimenti a tutte le ragazze e i ragazzi – spiega il maestro Fratini – che si sono comportati davvero bene in questa prima competizione regionale. L’obiettivo è quello di continuare ad allenarsi con assiduità in questi mesi per giungere al meglio all’appuntamento del Campionato nazionale in programma a novembre". Di certo questi risultati rappresentano un ulteriore stimolo per questi giovani a impegnarsi sempre di più.