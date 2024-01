Freccette. Il Dart Club Staggia in bella evidenza alle finali di Arezzo

In evidenza il Dart Club Staggia Senese alle finali nazionali del campionato di freccette a squadre, manifestazione che si è svolta in questi giorni ad Arezzo. Dopo la selezione effettuata tramite i campionati regionali, si sono qualificate 96 squadre di serie C alle gare valide per la conquista del titolo italiano. Per la Toscana, zona Senese, il quartetto del Dart Club composto da Giulio Salvi, Paolo Calosi, Marco Draghi e Luciano Rondinella (da sinistra a destra nella foto) è stato ammesso a questa fase dopo aver vinto il proprio girone in ambito regionale con due giornate di anticipo e con una tabella di marcia rilevante: nove vittorie e una sola sconfitta. Ad Arezzo i giocatori del team di freccette di Staggia Senese hanno confermato la propria forza, continuando la scia di vittorie consecutive e perdendo solamente agli ottavi di finale del tabellone nazionale. Nonostante il mancato approdo ai quarti, il gruppo si conferma a ottimi livelli.