"Friedrich trionfa nel Premio Giuseppe Camarrone all'ippodromo Visarno di Firenze"

Erano sei i cavalli anziani a sfidarsi all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze nel tradizionale Premio che ricorda un grande dirigente dell’ippica in Toscana, Giuseppe Camarrone, in una condizionata per anziani sui 2000 metri di pista grande. All’uscita dalle gabbie Strong Alpha con Dario Vargiu assumeva la leadership e conduceva il plotoncino fino a trenta metri dal palo d’arrivo, allorché doveva alzare bandiera bianca di fronte all’allungo di potenza del 4 anni Friedrich, che con Alessio Satta in 2.10.8 batteva di stretta misura il rivale Renegade con Germano Marcelli. Strong Alpha per la terza moneta precedeva Masterwin con Tore Sulas e Final Credit con Mario Sanna. Friedrich, allievo di Riccardo Santini e alfiere della Razza Dormello Olgiata, firmava la quarta affermazione in undici corse.

Nel Premio Nicola Demidoff (euro 9.900) previsto sui 1200 metri per i 2 anni maiden, al via Cape Alava, allieva di Stefano Botti, con Mariolino Sanna si portava in testa. Era seguita da Zenorione e Great Day Out. In retta d’arrivo Cape Alava prevale in 1.11 su Great Day Out con Di Tocco e Zenorione con Vargiu. Cape Alava, rampolla di US Navy Flag e Huamulan, presso il totalizzatore registra una quota vincente pari ad euro 3,89. Prima vittoria in 2 corse disputate.

F. Que.