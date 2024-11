Funakoshi, grandi successi. Superati gli esami federali

Sessioni di esami regionale della Fijlkam settore karate, per la a cintura nera 1° e 2° dan, dove Funakoshi Spezia ha candidato gli atleti Noemi Calbucci, Beatrice Herrera Morales, Eleonora Morales per l’esame a 1° dan, Asia Giovanardi e Ambra Piccardi per il 2° dan. Tutte le atlete hanno superato l’esame per il quale si erano allenate in estate. Alla sessione nazionale di Lido di Ostia, invece ha superato l’esame alla cintura nera 5° dan l’aspirante allenatrice Valentina Sciaccaluga. Per quello che riguarda la formazione, al Centro federale hanno superato l’esame finale per la qualifica di istruttore, i tecnici già allenatori, cintura nera 4° dan Raffaella Capoccioni e Daniele Moggia. Per l’interfaccia agonistica, l’atleta Elisa Vauchelle parteciperà con la Liguria ai Campionati italiani per Squadre regionali nella categoria Under 18 peso -53 kg, mentre due medaglie di bronzo sono il risultato della partecipazione alla Coppa Italia Master in Abruzzo, conquistate nel kata (forma) da: Daniele Moggia (già Campione italiano Master) nella fascia Master B e da Maurizio Pasini nella fascia Master E. Impegnato nella Commissione regionale, il maestro Sauro Baldiotti, cintura nera 7° dan, ha avuto modo di seguire da vicino le performance dei propri allievi. Congratulazioni neo promossi dal presidente del Funakoshi Franco Galleni, dal suo vice Costantino Scocca, che dai consiglieri Sauro Baldiotti, Laura Neri, Iwa Baldiotti e da Giuseppe De Giorgi.