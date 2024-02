Fustal: serie a2. Dozzese, con il Russi non si può sbagliare

Archiviato il turno di riposo, alle 16 la Dozzese Futsal tornerà alla palestra Cavina per il derby con il Russi. La squadra di Leonardo Vanni è obbligata a vincere per sfruttare lo scontro diretto Olimpia Regium-Bologna Fc, seconda e quarta. I reggiani hanno un punto più dei gialloblù (29) mentre i felsinei uno in meno (27). Il Russi è quinto con 20 punti e l’obiettivo è quello di accorciare le distanze dalle squadre davanti; un derby che è la classica partita da prendere con le molle per non perdere ulteriore terreno.

Le altre gare: Grosseto-Roma 3Z, Real Fabrica Roma-Ternana, Regium-Bologna Fc, Potenza Picena-Lucrezia. Riposa: Prato.

La classifica: Ternana 38; Olimpia Regium 29; Dozzese Futsal 28; Bologna Fc 27; Russi e Potenza Picenza 20; Real Fabrica Roma e Roma 3Z History 16; Prato 13; Buldog Lucrezia 12; Atlante Grosseto 10.