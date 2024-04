Futsal A2: capitan Drago e compagni già sicuri della post-season. Sabato il confronto con la Roma. La Dozzese dopo i playoff prova a salire ancora

Il campionato di serie A2 è arrivato alle ultime battute. Manca ancora qualche curva alla fine della regular season, la Dozzese Futsal è già aritmeticamente ai playoff, ma bisogna capire da quale posizione partirà la formazione di Leonardo Vanni.

Alla post season partecipano le squadre classificate dal secondo al quinto posto. I gialloblù sono quarti alle spalle di Unicusano Ternana (già prima aritmeticamente da qualche giornata), Olimpia Regium (36), Bologna Fc (33) con quest’ultima che ha due punti in più di Drago e compagni, mentre a quota 28 c’è il Potenza Picena.

I marchigiani devono riposare nel prossimo turno e non possono più superare la Dozzese, ma agganciarli qualora i gialloblù perdessero entrambe le ultime due. I giochi sono completamente aperti anche per i gialloblù, che possono scalare almeno una posizione se fanno il pieno di punti con il Roma 3Z History sabato prossimo e in trasferta a Prato la settimana successiva.

Questo sarebbe possibile grazie al turno di riposo che il Bologna Fc effettuerà nell’ultima giornata. Ci sono spiragli anche per la conquista della seconda piazza, in questo caso l’Olimpia Regium dovrebbe perdere entrambi gli incontri e la Dozzese fare il pieno. In questo caso si chiuderebbe con la squadra di Vanni a quota 37 e i reggiani con una lunghezza in meno.

Sarà un finale di stagione avvincente, la Dozzese Futsal era partita per fare un campionato tranquillo e c’è riuscita. Ora si tratta solo di stringere i denti negli ultimi due incontri e capire da quale posizione partirà il gran premio playoff.

Antonio Montefusco