FUTSAL A2: coach vanni vorrebbe confermare il brasiliano. Dozzese, il futuro si chiama Kakà

Il primo anno in serie A2 per la Dozzese Futsal, ha portato al quarto posto al termine della regular season e la partecipazione ai playoff. I gialloblù trascinati da un grande Kakà avevano cominciato il campionato con una bella serie di vittorie, poi il livello si è alzato e c’è stato qualche inciampo di troppo, soprattutto nella seconda parte quando la Ternana ha preso il largo. Ma allo stesso tempo hanno messo la freccia Olimpia Regium e Bologna Fc, con una continuità maggiore la regular season poteva finire con un piazzamento migliore. Nei playoff è arrivata prima la vittoria alla Palestra Cavina (1-0), mentre nella gara di ritorno il Bologna FC si è aggiudicata il passaggio del turno con un secco 6-2.

La stagione della Dozzese è stata da 6,5, il gruppo si è tolto tante soddisfazioni. Il difficile verrà d’ora in avanti, in panchina ci sarà ancora Leonardo Vanni, Vanni è anche presidente della Dozzese e sarà lui stesso a dettare le strategie. L’obiettivo è quello di fare un’altra bella stagione di riempire la palestra Cavina. Nell’impianto di via Boccaccio si è vista una bella cornice di pubblico e l’obiettivo è quello di aumentare le presenze. E’ ancora presto per capire come sarà l’organico che sarà al via del campionato: il primo obiettivo è trattenere Kakà. Il brasiliano per leadership e fatturato in zona gol è un elemento imprescindibile anche per il futuro. Il resto del gruppo è sotto la lente di ingrandimento per capire cosa servirà per rinforzare un gruppo capace di disputare una bella annata.