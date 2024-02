Futsal A2. Dozzese, crollo interno con l’Olimpia. Non basta la verve del generosissimo Kakà La Dozzese subisce una pesante sconfitta per 7-4 contro l'Olimpia Regium, allontanandosi dalla vetta del campionato. I padroni di casa tentano una rimonta segnando 3 gol, ma non basta. La classifica vede l'Unicusano Ternana al primo posto con 32 punti.