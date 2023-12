Futsal A2 Elite

Dopo la sosta per la nazionale, la Serie A2 Elite prepara il rush finale del 2023 con le ultime 2 giornate di andata e il Modena Cavezzo è atteso oggi ad Aquamore Merate (Lecco) sul campo dei Saints Pagnano diretta rivale per la salvezza, che divide con i gialloblù il terz’ultimo posto. Si gioca alle 15 (diretta sulla pagina FB dei lombardi) e per la truppa di Sapinho è una gara da non fallire, dopo aver perso l’altro scontro diretto con il Lecco, salito a +3. Dall’infermeria arriva la brutta notizia del ko di Amarante per un risentimento all’adduttore, fra i pali debutta il brasiliano Pardal visto che Vezzani è squalificato. "Dopo l’immeritata sconfitta col Lecco – spiega Sapinho - dobbiamo fare punti senza fare troppi calcoli. Il Pagnano ha cambiato poco e sul suo campo è temibile. Pardal? Si sta integrando, lo stiamo conoscendo e lui sta conoscendo noi. Speriamo di poter sfruttare a pieno le sue caratteristiche". Davanti la differenza dovrà farla Musta El Madi (foto). "Col Lecco è stata una partita che avremmo potuto vincere – le sue parole – ma abbiamo pagato alcuni episodi. Ora dobbiamo voltare pagina e non possiamo sbagliare questa gara. Pardal è un’aggiunta molto importante, un giocatore di un altro livello. Come sto? Non sono al 100%, ho subito una contusione al ginocchio ma cerco sempre di fare il massimo".

Le altre gare: ieri sera Elledì-Fenice, Leonardo-Altamarca e Lecco-Pordenone, oggi Mestre-Altovicentino e Petrarca-Cdm, rip. Pistoia.

Classifica. Pettarca 28, Pordenone 21, Leonerdo, Elledì e Cdm 20, Altamarca 19, Mestre 14, Lecco e Fenice 13, Saints e Modena Cavezzo 10, Altovicentino 3, Pistoia 0.

d.s.