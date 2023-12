Futsal, ’addomesticato’ il temibile Bulldog Capurso. Successo per 3-2 con reti tutte col timbro straniero

Una Futsal d’alto bordo, una prestazione top contro un avversario forte come il Bulldog Capurso (era quarto e aveva pareggiato con la capolista Manfredonia) che ha portato a un successo (3-2) fondamentale per puntare alla salvezza in A2 Elite.

Determinazione e cuore ma pure tanta qualità per i bianconeri che avevano chiuso in vantaggio anche la prima frazione (1-0). E’ rientrato il bomber Gardelli, che era squalificato nel ko di Roma, ed è subito andato a segno; stranieri gli altri due sigilli dei bianconeri con a rete il finlandese Alasuutari (marcatura decisiva) e lo spagnolo Barreno. Un salto deciso quindi fuori dalla zona playout dove i romagnoli erano finiti dopo la batosta di Roma.

Con 12 punti in graduatoria in nove gare, a metà classifica insieme all’Itria, i bianconeri ora si trovano a due lunghezze dai playoff e a tre dai playout. Sabato saranno impegnati in una lunghissima trasferta a Siracusa contro il Sicurlube ferma a quota 9 in zona playout.

Tornando al prezioso successo di ieri i ragazzi di Osimani hanno fornito una valida e incoraggiante prova di squadra dopo una prima frazione chiusa in vantaggio grazie allo spettacolare sigillo (saltando tre avversari, l’ultimo con una ‘veronica’) di Barreno dopo 4’. A inizio ripresa dopo un solo minuto ancora Barreno intercetta palla e manda in gol Gardelli per il raddoppio, ma i pugliesi reagiscono prima con Senna su punizione che beffa Montalti, poi con il rigore di Lamas. La Futsal ha tanto orgoglio e decide la gara un diagonale di Alasuutari dopo un contropiede di Dentini.

Futsal Cesena: Montalti, Dentini, Pieri, Barreno, Gardelli, Nardino, Zandoli, Pasolini, Venturini, Alasuutari, Traversari, Muraca Butturini. Marcatore primo tempo: 4’ Barreno. Marcatori secondo tempo: 1’18’’ Gardelli, 4’30’’ Senna, 7’ Lamas (rigore) (‘37’’ Alasuutari.

Leonardo Serafini