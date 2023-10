Futsal, arriva la prima vittoria. Lazio ko 7-3 con poker di Gardelli

Una Futsal autoritaria e splendente ha ottenuto i primi tre punti in A2 Elite, dopo le iniziali sconfitte con Benevento e Giovinazzo, superando la Lazio 7-3 dopo avere chiuso il primo tempo sul 4-0. I bianconeri sono stati trascinati da un Gardelli scatenato, il pivot (sei reti in stagione) ha realizzato quattro reti, spettacolare la seconda. Ma tutta la squadra ha brillato in una gara a senso unico. Il finlandese Alasuutari ha aperto le marcature realizzando la sua prima rete stagionale, il portiere Montalti ha fornito un’ottima prestazione, le altre marcature sono state di Zandoli su punizione e di Pieri che ha giocato bene.

Era già una gara fondamentale per i bianconeri, anche se siamo solo alla terza giornata, che non hanno fallito contro un avversario che resta a zero punti. Futsal Cesena: Montalti, Zandoli, Pasolini, Conti, Venturini, Alasuutari, Gardelli, Nardino, Traversari, Barreno, Pieri, Dentini. Marcatori. Primo tempo: 4’05’’ Alasuutari, 5’32’’ Gardelli, 9’29’’ Zandoli, 17’57’’ Gardelli. Secondo tempo: 9’07’’ Chielli, 13’03’’ Lupi, 13’35’’ Gardelli, 14’59’’ Lupi, 15’24’’ Gardelli, 18’08’’ Pieri.

l.s.