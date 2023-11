Futsal bella, disinvolta ma sconfitta. Manfredonia impone la sua legge

E’ stata una bella Futsal disinvolta e tonica quella che ha perso di misura (4-5) al PalaPaganelli contro la capolista Manfredonia che guida a punteggio pieno nonostante abbia già riposato ed è la grande favorita per la promozione diretta in A. I bianconeri hanno disputato una grande prestazione, ottimo il primo tempo chiuso in vantaggio per 3-2. Nella ripresa con tre reti in undici minuti è emersa la qualità dei pugliesi trascinati da un Ronaldo scatenato autore di una tripletta. Il finale è stato al cardiopalma. Sotto 3-5 a cinque minuti dal termine, mister Osimani ha giocato la carta del ‘portiere volante’ e il finlandese Alasuutari (autore di una doppietta) ha accorciato le distanze. Nel finale i cesenati hanno spinto ma senza trovare il pareggio incappando nella terza sconfitta di stagione dopo due successi di fila. In rete per i romagnoli, oltre alla doppietta del pivot finlandese, anche il bomber Gardelli (a segno per la quinta gara di fila) e Dentini.

Futsal Cesena: Montalti, Pieri, Barreno, Dentini, Gardelli, Nardino, Zandoli, Bonetti, Paolini, Conti, Venturini, Alasuutari. Marcatori primo tempo: 4’21’’ Ronaldo, 8’42’’ Gardelli, 9’05’’ Ronaldo, 11’43’’ Alaasutari, 13’15’’ Dentini. Ripresa: 2’44’’ Giampaolo, 8’07’’ Zullo, 11’21’’ Ronaldo, 16’46’’ Alasuutari.

Classifica: Manfredonia 12, Giovinazzo e Benevento 10, Itria 7, Futsal, Capurso, Sicurlube, Lazio, Roma e Canosa 6, Polisportiva Futura 4, Città di Melilli 3, Molise 1.

l.s.