Futsal day. In campo formazioni femminili under 11 e 13. Appuntamento domenica al Dorico di Ancona Il settore giovanile e scolastico organizza il Futsal day in tutte le regioni italiane. Nelle Marche, domenica si terrà un evento dedicato alle categorie Under 11 e Under 13 femminile allo stadio Dorico di Ancona, con la partecipazione di diverse società locali.