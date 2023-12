Futsal, il calore del Pala Cattani non basta. Spagna scatenata, azzurri fuori dai Mondiali

Non basta il calore del grande pubblico del PalaCattani per portare l’Italia ai Mondiali di futsal. Infatti la Spagna – già prima e certa della qualificazione – si impone 4-0 tagliando le gambe agli azzurri che si piazzano come peggiore seconda dei cinque gironi e non approdano neppure agli spareggi, ultima chance per la qualificazione alla rassegna iridata che nel 2024 si terrà in Azerbaigian. Malgrado il gran tifo di un PalaCattani ricolmo, l’avversario è di quelli far tremare i polsi, visto che anche all’andata gli spagnoli si sono imposti 1-0.

La Nazionale, infatti, era legata a filo diretto con l’altra gara del girone, quella tra Repubblica Ceca e Slovenia. Con la Spagna a 13 punti sono Italia e Slovenia a giocarsi la qualificazione, entrambe a 7 punti anche se la differenza reti premia l’Italia, a 0 con la Slovenia a -3. L’inizio azzurro, però, è davvero disastroso: bastano appena 55’’ e la Spagna passa a condurre con il difensore Boyis che va a rimorchio di Melado e non sbaglia, fulminando Pietrangelo.

La squadra italiana soffre lo svantaggio e solo al 10’, praticamente a metà tempo, quando serve un mezzo miracolo a Chino per fermare un’incursione di Biscossi. Marcelinho invoca il pubblico faentino che non si fa pregare e sostiene a gran voce i connazionali. Che, però, pur giocando decisamente meglio non riescono a trovare il varco giusto: dagli altri campi arrivano brutte notizie: l’Olanda vince 2-0 in Azerbaigian e la Slovenia pareggia 1-1 (alla fine perderà 3-2). Dunque, l’Italia ha un solo risultato a disposizione: battere la Spagna. Il pubblico romagnolo sostiene la squadra e l’Italia se ne avvantaggia. A 2’51’’ dal termine Juan Emilio commette il quinto fallo (rimedia anche un giallo), stendendo Pulvirenti. Un clamoroso palo di Motta, al 19’26’’ nega all’azzurro la gioia del pari. La Spagna sta molto attenta a non commettere il sesto fallo e, dunque, non arrivano tiri liberi per gli italiani che vanno al riposo sotto di un gol. Nel secondo tempo un’Italia sbilanciata alla ricerca del pari subisce altre tre reti da Juan Emilio (8’46’’), Antonio Perez (17’05’’) e Raul Gomez (19’10’’), salutando così i Mondiali.