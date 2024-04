Futsal. La Dozzese è pronta. E sfiderà il Bologna

L’ultimo turno di serie A2 non ha riservato emozioni alla Dozzese Futsal, la squadra di Leonardo Vanni è stata sconfitta 4-0 a Prato. Un risultato che vale il quarto posto, i gialloblù vincendo avevano la possibilità di superare il Bologna Fc fermo per il turno di riposo. Con i tre punti ci sarebbe stato anche l’aggancio all’Olimpia Regium secondo 37, i reggiani hanno vinto entrambi gli scontri con la Dozzese e sarebbero arrivati alle spalle dell’Unicusano Ternana salita in A2 élite. Drago e compagni hanno chiuso la regular season con 34 punti frutto di 11 vittorie, un pari e 8 sconfitte; 83 i gol segnati, 81 quelli subiti. Numeri che valgono il playoff con il Bologna di Alberto Carobbi, un derby per decretare l’accesso al turno successivo dove chi va avanti affronta la vincente di Olimpia Regium-Potenza Picena.