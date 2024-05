Futsal. La Pro Patria cerca il ’double’. C’è il Ponte Rodoni, Coppa in palio

Ultimo appuntamento stagionale per il futsal, che oggi alle 16,30 al PalaCorticella di Bologna assegna la Coppa di C2: in campo la Pro Patria San Felice e i ferraresi del Ponte Rodoni, già battuti in campionato due volte (9-2 e 7-4) dalla squadra di coach Lorenzo Greco. I sanfeliciani cercano la ’ciliegina’ su una stagione da record che li ha visti vincere a mani basse il campionato tornando in C1 e poi perdere solo ai rigori la finale di Coppa Velez col Saturno Guastalla, con un ruolino di marcia che fin qui nelle 29 gare ufficiali disputate racconta di 25 vittorie, 2 pareggi e 2 soli ko, con 182 reti segnate e appena 39 incassate. Proprio lo 0-0 nella finale di Velez col Guastalla (poi persa ai rigori) aveva interrotto un mese fa una striscia record di 108 gare di fila in cui la Pro Patria aveva sempre segnato (durata 4 anni e 5 mesi, dallo 0-0 in B con lo Sporting Altamarca del 30 novembre 2019) fra B, D e C2. Per la sfida che può valere uno storico ’double’ per la società del presidente Umberto Dondi oggi sarà il ds Angelo Vincenzi (foto) a guidare la squadra dalla panchina vista l’assenza di coach Greco, mentre nella sqyadrea l’unico assente è Asmaoui.

d.s.