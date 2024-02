Futsal Pistoia, servono punti per salvarsi

Il ghiaccio è stato finalmente rotto, se non altro: lo scorso fine settimana è arrivata la prima vittoria stagionale, dopo diciassette sconfitte maturate consecutivamente. Ed è partendo dal 7-3 imposto in trasferta all’Altovicentino che la Nuova Comauto Pistoia dovrà trovare la forza per superare anche il Città di Mestre, in una sfida che si preannuncia impegnativa. Ma non ci sono del resto alternative: per non vanificare gli ultimi sforzi e non perdere ulteriore terreno, fare punti anche nell’incontro fissato per le 16 odierne alle Fornaci (PalaCarra indisponibile), valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A2 Elite 2023/24 di futsal sarà praticamente un obbligo. Anche perché gli uomini di Emiliano Biagini non hanno ancora lasciato l’ultima posizione del girone A: hanno messo in saccoccia i primi 3 punti stagionali e portando a due la striscia di vittorie potrebbero se non altro mettere la freccia e relegare all’ultimo posto proprio l’Altovicentino Futsal.