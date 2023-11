Gabriele Rossi sfreccia in pista

Nella squadra corse del Moto club "Armando Fagioli" di Cingoli, tra i numerosi crossisti è l’unico pilota di motovelocità. Il 49enne centauro cingolano (nella foto, sul podio dopo una vittoria) si chiama Gabriele Rossi. "Ma io – ammette – al grande Valentino assomiglio ovviamente solo per il cognome". Gabriele, però anche lui valoroso, ha disputato il Trofeo italiano Amatori, classificandosi terzo assoluto su 46 concorrenti. Rossi ha effettuato le otto gare della competizione sulla Yamaha R1 1000 cc., curata dalla "Bottega della moto" di Jesi. L’esordio di Rossi risale al 2006: eccellente la stagione agonistica, conclusa vincendo il Trofeo delle Regioni in cui successivamente ha ottenuto numerosi successi. Non è agevole per Rossi effettuare la duplice attività che lo coinvolge: lavoro e moto. Durante la settimana è infatti impegnato nella "Cingolana gomme" col fratello Michele, poi alla vigilia di ogni corsa parte dopo aver controllato e caricato la moto, quando arriva nella sede della gara deve eseguire la sistemazione ai box, quindi è atteso dalle prove ufficiali che anticipano lo svolgimento di ciascuna competizione. Al termine, sistemata la moto, via verso casa, con arrivo notturno. E alla mattina seguente, di nuovo al lavoro. Ecco un esempio di quando si è mossi dalla passione più pura.

Gianfilippo Centanni