GalAppennino Karolina Costner super ospite

IlPalaghiaccio di Fanano festeggia i dieci anni di GalAppennino, lo show sul giaccio che richiama un vasto pubblico. Nell’edizione 2025, che si terrà sabato 4 gennaio con inizio alle 21 avrà ospite un’atleta straordinaria come Karolina Costner (nella foto). Gli organizzatori stanno chiudendo il resto del cast del quale farà parte Kelly Joyce, cantante che con Grace Jones ha vinto la sesta puntata Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti imitando una delle star della musica internazionale, Grace Jones appunto, con ’I’ve seen that face before (Libertango)’. Ci sarà anche il quartetto Krystal Kuartet, quattro musiciste diplomate in conservatorio con alle spalle anni di collaborazioni con importanti orchestre classiche e di musica moderna. Con i loro strumenti particolari regalano un’esibizione stupenda da ascoltare e suggestiva da vedere.

Carolina Kostner, che sarà ambasciatrice dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, come noto, è una pattinatrice artistica su ghiaccio, vincitrice della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici invernali di Soci 2014, campionessa mondiale 2012, medagliata cinque volte ai Campionati del mondo e altre sei a quelli europei oltre a tanti altri primati. La formula delle edizioni precedenti di GalAppennino resta inalterata e prevede lo spettacolare intreccio tra esibizioni di star del pattinaggio artistico su ghiaccio e rappresentazioni musicali. E in quest’edizione i più grandi campioni a livello nazionale e internazionale, di singolo, coppie di danza e coppie di artistico saranno accompagnate dalle canzoni di Kelly Joyce e dalle musiche del Krystal Kuartet. "L’ideazione e la creazione del GalAppennino è nata dal Comune di Fanano e dalla Polisportiva come una scommessa che di anno in anno è stata vinta – commenta il sindaco Stefano Muzzarelli –. Abbiamo creduto in questo evento sempre in crescita e con ottimi risultati arrivando alle ultime edizioni con il il tutto esaurito nel Palaghiaccio. Karolina Costner la stavamo inseguendo da anni e, finalmente, la Polisportiva è riuscita a intercettarla e ha accettato. Lei terrà alto il livello della manifestazione per i nostri turisti e per i nostri atleti, perché GalAppennino lo organizziamo anche per i nostri oltre 150 atleti di pattinaggio sul ghiaccio affinché possano stare vicini ai campioni e credere ancora di più in questo sport. Ringrazio la Polisportiva per il grande sforzo e la passione nell’organizzazione di questo evento".

Organizzatore di GalAppennino è la Polisportiva Fanano (presidente Mattia Piccinelli e vice Cecilia Sargenti), gestore del Palaghiaccio, con a fianco il Comune e la collaborazione dell’Ufficio turistico Fanano.