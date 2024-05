Galardi, carica olimpica: "Il podio è alla portata"

"Un terzo posto che, unito alla vittoria della Coppa Italia, denota una stagione comunque positiva. Adesso però continuerò ad allenarmi duramente per meritare la convocazione per le Olimpiadi". Giuditta Galardi predica umiltà e scaramanzia. Considerando però che è ormai da qualche anno una pedina fondamentale del Setterosa e che anche lei ha dato un contributo fondamentale alla qualificazione olimpica, solo un eventuale infortunio o altre circostanze impreviste potrebbero escluderla dalla spedizione. La pallanuotista pratese classe 1995, rappresentata dalla Sport Management, è reduce dalla terza piazza in Serie A1 conquistata con la Sis Roma. Nei prossimi giorni sarà in collegiale con l’Italia, fino a quando il commissario tecnico Carlo Silipo indicherà le giocatrici che partiranno per la Francia. E l’anima da agonista di Giuditta emerge quando le viene chiesto un commento sul modo in cui è stato staccato il "pass". "Ci siamo tolte un peso, perché con il passare del tempo la palla diventava più "pesante" a livello psicologico – ha detto – ma non dobbiamo dimenticarci che agli ultimi Mondiali siamo arrivate settime, facendo quindi un passo indietro. Dobbiamo riscattarci". E sull’obiettivo olimpico non ha dubbi: l’Italia può e deve ambire ad una medaglia. "Non sarà facile, ci sono almeno sei o sette Nazionali sullo stesso livello e saranno i dettagli a fare la differenza – ha concluso – ma il podio è secondo me alla portata".

Giovanni Fiorentino