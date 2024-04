Galoppo show al Cesare Meli. Tendentious vince il Demidoff. Il 30 aprile la Corsa dell’Arno

All’ippodromo Cesare Meli di Firenze è ripartito il galoppo con un qualitativo convegno di sei corse. L’evento clou era rappresentato dalla corsa Tris, Premio Paolo Demidoff (montepremi euro 13.200), un handicap per dodici cavalli di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 2000 metri. Il sei anni Tendentious, allievo di Francesca Turri e portacolori di Duccio e Giulia Pellegrini, si impone in 2.11.6 con l’abile Maikol Arras, dopo aspro duello negli ultimi metri di corsa con il tenace grigio Passerotto. Per il terzo posto Devo Andare, con Stefano Saiu, precedeva Billy The Glory con Dario di Tocco e The Great Brozo con Andrea Mezzatesta. Tendentious figlio di Intello e Capacious, presso il totalizzatore pagava una quota vincente di euro 3,67.

Nei due sottoclou si affermava il 3 anni King of Waves con Andrea Mezzatesta in 1.11.6 sui 1200 metri del Premio Granducato di Toscana (euro 12.100) e il 3 anni Brooklyn con Stefano Sulas in 2.14.7 sui 2000 metri del Premio Vittorio Veneto (euro 9.900). Il prossimo convegno al galoppo si terrà a Firenze l’11 aprile.

In aprile al ‘Cesare Meli’ le corse al galoppo sono previste nei giorni 11, 18, 25 per concludersi il 30 aprile. Data da segnare giovedì 25 aprile quando si correrà la storica Corsa dell’Arno, che abbina il valore sportivo a interessanti eventi collaterali che abbracciano tutta la città. La 197° Corsa dell’Arno, la più antica d’Italia, è abbinata al concorso ‘Il Cappello più bello per Corri La Vita’ e si svolgerà in una splendida coreografia con eventi mondani insieme ad intrattenimenti per famiglie e bambini. In pista splendidi cavalli purosangue e sulle tribune affascinanti signore con fantastici, eccentrici e coloratissimi cappelli, realizzati personalmente oppure acquistati per beneficenza. Tre le categorie: eleganza, creatività e junior. L’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ in questa giornata si ispirerà al famoso Royal Ascot in Inghilterra.

Francesco Querusti