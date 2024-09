Gara a Marina di Massa. Petrucci vero Master. Titolo regionale

Guido Petrucci è campione regionale di triathlon. Il grossetano ha trionfato a Marina di Massa nella categoria Master. Una notte magica, un evento unico nel suo genere: The Night of Triathlon ha acceso il litorale di Marina di Massa con una gara di triathlon sprint che si è distinta per la suggestiva ambientazione notturna. Con partenza dai primi minuti del tramonto, l’evento ha coinvolto 423 atleti, tra cui una folta rappresentanza del Triathlon Grosseto, che ha partecipato con dieci tesserati. Il format della gara ha previsto 750 metri di nuoto, seguiti da 20 chilometri in bicicletta e 5 di corsa, su un circuito compatto ma intenso che ha regalato momenti di spettacolo puro. Le condizioni delle acque marine si sono rivelate ideali per la prima frazione: calme e perfette per una nuotata rapida e sicura, anche se la numerosa partecipazione ha reso la partenza affollata e impegnativa.

La seconda frazione, quella ciclistica, ha rappresentato una vera e propria sfida. Il circuito ha messo a dura prova gli atleti, con velocità medie elevate. Gran finale con la frazione di corsa, in cui i partecipanti hanno percorso i 5 chilometri con un ritmo straordinario. Un ottimo quinto posto per il presidente Riccardo Casini nella categoria M3; Andrea Matta, con una splendida prova, ha invece chiuso quarto fra gli S3. Alessio Seripa e Giancarlo Ammalati si sono piazzati rispettivamente sedicesimo e diciannovesimo fra gli M2.

Serata stellare per Giudo Petrucci, vera punta di diamante della squadra grossetana con il terzo posto fra gli M5, salendo sul podio e coronando la serata con il titolo di campione regionale toscano per la sua categoria. Di peso anche le prestazioni di Alessandro Agnoletti e Simone Spaventi, ventesimi rispettivamente nella categoria S4 e nella M1) e Michele Piergentili, ventiquattresimo nella categoria S4. Anche nel settore femminile, le atlete di Grosseto hanno brillato: Lisa Gonelli ha chiuso con un buon settimo posto nella categoria S4, mentre Cristina Effalli ha conquistato l’ottava piazza fra le M3.