Gara a suon di sterzate. Con i campioni del drifting

Una rassegna automobilistica sui generis, che porterà a breve circa cinquanta sportivi da tutta Italia e da tutta Europa a sfidarsi in città a suon di "sterzate". Ecco quanto che promette la prima prova del "Campionato italiano drifting Aci Sport", che prenderà il via domani nell’area fiera di viale Marconi per chiudersi il giorno successivo. Una sfida organizzata da D-Race in collaborazione con Aci Prato, che vedrà al via anche agonisti provenienti dal Belgio e dalla Svizzera e che arriva ad un anno di distanza circa dallo svolgimento del Trofeo Città di Prato. Le vetture in gara saranno suddivise nelle categorie "Pro", "Pro2" e "Street Open".

Ci saranno fra gli altri Alberto Meregalli, campione italiano Pro 2022, e Luca Fuschini che dovrà difendere il titolo conquistato nel 2023. Di cosa si tratta? Non di una gara di velocità pura, ma di una sfida nella quale i partecipanti saranno giudicati da giudici internazionali sulla base di parametri come "angolo vettura", "velocità", "derapata" e "spettacolo".

Gli sfidanti dovranno percorrere un tracciato tortuoso di circa 600 metri, raggiungendo i punti segnati e dando prova di tecnica nello sterzare rapidamente e in modo spettacolare senza uscire dall’area tracciata. Alle 19 di domani i concorrenti effettueranno le prove, con gli spettatori che avranno la possibilità sino alle 20,30 di salire a bordo insieme a loro per un giro di prova. Per poi dare il via alla kermesse vera e proprio il mattino successivo, che si chiuderà intorno alle 17.

"Gli organizzatori hanno ribattezzato l’area in questione "Car Park Viale Marconi – hanno detto Claudio Bigiarini e Federico Mazzoni, rispettivamente direttore e presidente di Aci Prato – il drifting piace ai giovani ed è praticato dai giovani, siamo felici di ospitare l’unica tappa toscana. Questa gara dovrebbe tra l’altro rappresentare l’esordio del progetto "Carbon Neutral": cioè calcoleremo le emissioni inquinanti della due giorni di gare e faremo azioni compensative per azzerare l’impatto delle emissioni in atmosfera". Il conto alla rovescia può insomma partire.

