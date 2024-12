Gara emozionante. Follonica, che carattere

Un grande Barozzi e un Follonica (ancora senza Davide Banini che ha finito di scontare le due giornate di squalifica) batte il Cgc Viareggio (1-0 il finale) e agguanta al terzo posto il Lodi che deve inchinarsi a sorpresa sulla pista di Monza nell’ultima partita del 2024.

Primo tempo molto combattuto tra le due squadre con il Cgc Viareggio che ha impostato una gara a viso aperto contro un Follonica che ha trovato molte difficoltà a ’bucare’ la difesa imperniata su un Gomez stratosferico. Il portierone argentino ferma infatti più volte Franchi (il più vivace), Thiel e Francesco Banini. C’è comunque lavoro anche per Barozzi che più di una volta è sollecitato dagli attaccanti del Cgc Viareggio. Soprattutto Federico Mura che in un’azione delle sue (alza e schiaccia da dietro porta) trova la traversa con la palla che danza pericolosamente sulla linea. Il Follonica ci crede fino in fondo e a 7’’ dalla sirena passa in vantaggio con un tap-in di Marco Pagnini dopo una palla regalata a centro pista da Mura che non si intende con Muglia.

Secondo tempo molto combattuto con il Follonica che prova ad alzare il ritmo ma si vede chiudere la porta ancora una volta da un super Gomez (salvato dalla traversa due volte, comunque). Il Cgc Viareggio ci prova fino alla fine ma Barozzi compie un miracolo su Mura (tiro anche deviato) ma anche su Muglia che voleva beffarlo con un alza e schiaccia. A 40’’ dalla fine Barozzi para ancora una palla "impossibile" a Cinquini e D’Anna si becca un blu. Ma Thiel si fa parare la punizione di prima e lo stesso tedesco a 2’’ dalla fine fallisce il 2-0 a porta sguarnita.

FOLLONICA: Barozzi (Maggi); Montigel, Franchi, M.Pagnini (1), F.Pagnini, F.Banini, Thiel, Bracali. All. Silva.